Нурмагомедов попросил Черчесова об одолжении

СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-15T14:36:02+03:00

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Хабиб Нурмагомедов просит главного тренера российской сборной по футболу взять в команду игрока из ФК "Краснодар".

Речь про Магомеда-Шапи Сулейманова, чью привлекательность - как нападающего, чемпион UFC показал инфографикой в сторис своего аккаунта в Instagram. Форварду всего 19 лет. Ответа от Станислава Черчесова пока не поступало.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU