Нурмагомедов попросил Черчесова об одолжении
Предложение не касается бойца лично
Архив-"КП"Фото: Евгения СОКОРЕВА
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Хабиб Нурмагомедов просит главного тренера российской сборной по футболу взять в команду игрока из ФК "Краснодар".
Речь про Магомеда-Шапи Сулейманова, чью привлекательность - как нападающего, чемпион UFC показал инфографикой в сторис своего аккаунта в Instagram. Форварду всего 19 лет. Ответа от Станислава Черчесова пока не поступало.
Фото: личная страница героя публикации в соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU