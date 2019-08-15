2019-08-15T15:07:53+03:00
Наука

Один из древнейших памятников в Дагестане оказался немного младше греческого Парфенона

Первому примерно 2300-2400 лет, а второму — 2438 лет
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Один из древнейших памятников в Дагестане оказался немного младше греческого ПарфенонаОдин из древнейших памятников в Дагестане оказался немного младше греческого ПарфенонаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Российско-бельгийская ученная группа определила возраст древнего кавказского памятника «Дарвагчай залив-4», который находится в Дагестане. Период создания стоянки вычислили с помощью оптического датирования — одного из самых высокоточных методов находки даты. Об этом сообщает научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Андрей Рыбалко.

- В прошлом году мы отобрали образцы для точного датирования и получили результат. Это совершенно уникальный случай для Кавказа. Нет ни одного другого памятника, который имел бы такое количество точных дат. Мы сейчас можем точно определить хронологические рамки данного памятника - это 300-400 тыс. лет до нашей эры, - сказал ученый.

До этого было предположение, что возраст стоянки превышает 400 тысяч лет. Пробу отвезли в Бельгию, где над образцом работали местные ученые и сотрудники МГУ. В основном исследователи изучали возраст каменных орудий, которые нашли в республике.

В дальнейшем ученые хотят исследовать «Дарвагчай залив-1», а затем сопоставить данные об археологических памятниках на Ближнем Востоке со сведениями о дагестанских стоянках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24