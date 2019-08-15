СЕГОДНЯ 15:07 2019-08-15T15:07:53+03:00

Один из древнейших памятников в Дагестане оказался немного младше греческого Парфенона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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Российско-бельгийская ученная группа определила возраст древнего кавказского памятника «Дарвагчай залив-4», который находится в Дагестане. Период создания стоянки вычислили с помощью оптического датирования — одного из самых высокоточных методов находки даты. Об этом сообщает научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Андрей Рыбалко.

- В прошлом году мы отобрали образцы для точного датирования и получили результат. Это совершенно уникальный случай для Кавказа. Нет ни одного другого памятника, который имел бы такое количество точных дат. Мы сейчас можем точно определить хронологические рамки данного памятника - это 300-400 тыс. лет до нашей эры, - сказал ученый.

До этого было предположение, что возраст стоянки превышает 400 тысяч лет. Пробу отвезли в Бельгию, где над образцом работали местные ученые и сотрудники МГУ. В основном исследователи изучали возраст каменных орудий, которые нашли в республике.

В дальнейшем ученые хотят исследовать «Дарвагчай залив-1», а затем сопоставить данные об археологических памятниках на Ближнем Востоке со сведениями о дагестанских стоянках.

ИСТОЧНИК KP.RU