235 молодым семьям Ставрополья помогли купить жилье в 2019 году
В 2019 году на Ставрополье 235 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья. В минстрое пояснили нюансы использования материальной помощи. Участники программы «Молодая семья» имеют право стать дольщиками, но только если застройщик работает через эскроу-счета. Около 70% возводимых сегодня объектов застройщики планируют достраивать по старой схеме, не переходя на проектное финансирование. Поэтому купить квартиру в таких домах с использование выплаты невозможно.
Нельзя потратить ее и на дом больше 200 квадратных метров, квартиру — больше 150 квадратных метров и участок превышающий 1,5 тысячи квадрантных метров.
В этом году документ на право получения соцвыплат получили 59 семей..
ИСТОЧНИК KP.RU