235 молодым семьям Ставрополья помогли купить жилье в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-15T16:38:51+03:00

В минстрое края рассказали, на какое жилье можно потратить социальные выплаты

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В 2019 году на Ставрополье 235 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья. В минстрое пояснили нюансы использования материальной помощи. Участники программы «Молодая семья» имеют право стать дольщиками, но только если застройщик работает через эскроу-счета. Около 70% возводимых сегодня объектов застройщики планируют достраивать по старой схеме, не переходя на проектное финансирование. Поэтому купить квартиру в таких домах с использование выплаты невозможно.

Нельзя потратить ее и на дом больше 200 квадратных метров, квартиру — больше 150 квадратных метров и участок превышающий 1,5 тысячи квадрантных метров.

В этом году документ на право получения соцвыплат получили 59 семей..

ИСТОЧНИК KP.RU