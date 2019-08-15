Депутат из Дагестана, выпущенный из СИЗО и тут же задержанный, вновь под арестом

СЕГОДНЯ 17:08 2019-08-15T17:08:05+03:00

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Верховный суд Дагестана оставит депутата Народного собрания Дагестана Фикрета Раджабова под стражей. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

- Оставить в силе постановление Советского районного суда Махачкалы об избрании Раджабову меры пресечения, - так звучало решение судьи Тимура Гаджимагомедова, который рассматривал апелляцию подозреваемого.

Чиновника задержали еще 22 мая после обысков на его рабочем месте и дома. Через два дня Раджабова арестовали на два месяца. Мужчину подозревают в том, что он в сговоре с двумя сотрудниками кадастровой палаты Дагестана оформил себе в собственность больше тысячи земельных участков.

18 июля арест Раджабову вновь продлили: на этот раз до 15 ноября. Но 1 августа Верховный суд Дагестана отменил решение Советского районного суда Махачкалы и освободил чиновника из-под ареста, запретив некоторые действия: например, говорить с другими фигурантами уголовного дела или выходить на улицу раньше восьми утра или позже восьми вечера.

Однако в этот же день Раджабова задержали на выходе из СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве с участками земли. 3 августа все тот же Советский суд постановил арестовать Раджабова на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU