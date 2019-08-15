"Синтолового качка" спасли от импотенции
У себя в Instagram Терешин выложил видео из кабинета уролога. Разговор с врачом был коротким, но для "Синтолового качка" судьбоносном в некотором смысле:
"Синтолового качка" спасли от импотенции.
- Александр Иванович спас мою жизнь и удалил мне варикоцеле. Операция прошла успешно. Благодарю! - ликует Кирилл.
- Я очень рад, что у все у вас будет нормально и будет хорошая активная сексуальная жизнь! - отвечает доктор.
Варикоцеле, кратко говоря, опасное заболевание, которое если запустить, может привести к импотенции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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