В 2020 году в центральных районах Ставрополья улучшится ситуация с водой
Уже сейчас реализуется проект строительства 36-километрового водопровода
Изменить размер текста:
Жители поселка Ясная Поляна дозвонились на «прямую линию» губернатору края Владимиру Владимирову. Люди посетовали на перебои с водой лето. Глава края ответил, что министерство ЖКХ планирует капитальный ремонт водоводов в Предгорном районе в 2020 году.
И вообще проблема с водой всех центральных районов региона будет улучшена в следующем году. Сейчас реализуется проект по строительству 36-километрового водопровода «Восточный». Он призван решить проблему с водой 7 населённых пунктов, в которых проживают около 4 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU