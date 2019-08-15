В 2020 году в центральных районах Ставрополья улучшится ситуация с водой

СЕГОДНЯ 19:59 2019-08-15T19:59:39+03:00

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Жители поселка Ясная Поляна дозвонились на «прямую линию» губернатору края Владимиру Владимирову. Люди посетовали на перебои с водой лето. Глава края ответил, что министерство ЖКХ планирует капитальный ремонт водоводов в Предгорном районе в 2020 году.

И вообще проблема с водой всех центральных районов региона будет улучшена в следующем году. Сейчас реализуется проект по строительству 36-километрового водопровода «Восточный». Он призван решить проблему с водой 7 населённых пунктов, в которых проживают около 4 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU