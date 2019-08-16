Главбух в Пятигорском СИЗО брала с подчиненных деньги себе на карманные
115 тысяч от 4 сотрудниц получила она в прошлом году
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Главный бухгалтер в СИЗО Пятигорска подозревается в мошенничестве. В декабре 2018 года женщина сообщила подчиненным, что нужно скинуться на досуг и канцелярию для должностных лиц учреждения. После начисления премии главбух получила от 4 сотрудниц 115 тысяч рублей, которые потратила на себя.
Данное уголовное дело возбуждено следователем СКР по результатам рассмотрения материалов УФСБ России по Ставропольскому краю. Расследование продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU