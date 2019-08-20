2019-08-20T10:14:06+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ включен в программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

По условиям программы, банк будет предоставлять кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам
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Программа была разработана Корпорацией МСП, Министерством экономического развития и Банком России с целью обеспечить субъектов МСП доступными кредитами.

По условиям программы, банк будет предоставлять кредиты компаниям по фиксированным процентным ставкам. Для предприятий приоритетных отраслей экономики по ставке 9,6% годовых, других отраслей – 10,6% годовых.

Минимальная сумма кредита 10 млн рублей. Максимальный срок кредитования – 36 месяцев.

Кредит предоставляется на:

• финансирование основных средств или для запуска новых проектов. Допускается финансирование текущих расходов, но не более 30% от совокупной величины инвестиционных кредитов;

• пополнение оборотных средств;

• рефинансирование кредитов, по ставке выше ставок Программы.

Подробности отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800 700 77 16 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15

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ИСТОЧНИК KP.RU

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