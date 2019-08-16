Видео: кот в Пятигорске сам катается на лифте

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-16T12:52:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Кот, который катается на лифте, живет в девятиэтажке Пятигорска. Видео с серо-белым красавцем выложил в соцсети пассажир, ехавший вместе с животным.

Кот лениво зевнул, дождался открытия двери, зашел на девятом этаже, сошел - на первом. «Видно, по делам» - отметил автор забавного ролика. «Он на меня даже не обратил внимания , я так и не понял : я его довёз или он меня».

Комментаторы тут же припомнили похожие истории, пишет «Победа 26».

«Мы жили на девятом этаже, и наш кот тоже ездил сам в лифте, потому что на шестом жил кот, который его бил. Весь дом знал, что ему на девятый этаж и отправляли его».

Забавные животные: пятигорский кот катается на лифте.

ИСТОЧНИК KP.RU