Видео: кот в Пятигорске сам катается на лифте
Кот, который катается на лифте, живет в девятиэтажке Пятигорска. Видео с серо-белым красавцем выложил в соцсети пассажир, ехавший вместе с животным.
Кот лениво зевнул, дождался открытия двери, зашел на девятом этаже, сошел - на первом. «Видно, по делам» - отметил автор забавного ролика. «Он на меня даже не обратил внимания , я так и не понял : я его довёз или он меня».
Комментаторы тут же припомнили похожие истории, пишет «Победа 26».
«Мы жили на девятом этаже, и наш кот тоже ездил сам в лифте, потому что на шестом жил кот, который его бил. Весь дом знал, что ему на девятый этаж и отправляли его».
Забавные животные: пятигорский кот катается на лифте.
ИСТОЧНИК KP.RU