Решение о границе между Чечней и Ингушетии остается в силе

СЕГОДНЯ 12:34 2019-08-16T12:34:35+03:00

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Верховный суд Ингушетии одобрил решение Магасского районного суда, по которому голосование по региональному законопроекту о границах между республиками признается законными. Об этом сообщает пресс-служба судебного органа.

- 15 августа судебная коллегия по административным делам Верховного суда Республики Ингушетия рассмотрела административное дело по апелляционной жалобе административных истцов на решение Магасского районного суда о признании незаконными решения от 4 октября 2018 года, - сказано в сообщении.

Вопрос о границе подняли в сентябре 2018 года. Тогда бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал вместе с Рамзаном Кадыровым соглашение о установлении границы между субъектами. Парламенты республик приняли решение руководителей регионов.

Правда, в конце октября 2018 года Конституционный суд Ингушетии не признал ратификацию (принятие парламентом) соглашения, посчитав, что документ не соответствует Конституции республики. Тогда Евкуров попросил Конституционный суд России проверить соглашение, и судебный орган признал все законным. Однако сама инициатива побудила волну протестов в Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU