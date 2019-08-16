2019-08-16T12:52:00+03:00
Общество

Политолог о Ставрополье: «Край демонстрирует пример успешного проектного менеджмента»

Директор Центра политического анализа прокомментировал «Прямую линию» губернатора
Поделиться:
Изменить размер текста:

Павел Данилин напомнил, что «за прошедшие полгода Ставропольский край неоднократно фигурировал в федеральной повестке».

- Мы наблюдали ряд встреч губернатора с руководителями страны, включая президента Путина. И каждый раз достигаются какие-то договоренности, решаются проблемы края, - говорит политолог. - Это прямое общение дает возможность вовлечь регион в новые федеральные проекты и программы, привлечь дополнительные ресурсы по ключевым направлениями экономики региона.

А «Прямая линия», по мнению директора Центра политического анализа, показала, что и на месте разрабатывается целый ряд программ регионального уровня для системного решения наболевших проблем.

- Руководство края широким фронтом идет по «болевым точкам» региона, - считает он. - Ставропольский край демонстрирует пример успешного проектного менеджмента, способного комплексно решать проблемы и улучшать качество жизни населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24