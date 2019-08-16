Политолог о Ставрополье: «Край демонстрирует пример успешного проектного менеджмента»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-16T12:52:00+03:00

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Павел Данилин напомнил, что «за прошедшие полгода Ставропольский край неоднократно фигурировал в федеральной повестке».

- Мы наблюдали ряд встреч губернатора с руководителями страны, включая президента Путина. И каждый раз достигаются какие-то договоренности, решаются проблемы края, - говорит политолог. - Это прямое общение дает возможность вовлечь регион в новые федеральные проекты и программы, привлечь дополнительные ресурсы по ключевым направлениями экономики региона.

А «Прямая линия», по мнению директора Центра политического анализа, показала, что и на месте разрабатывается целый ряд программ регионального уровня для системного решения наболевших проблем.

- Руководство края широким фронтом идет по «болевым точкам» региона, - считает он. - Ставропольский край демонстрирует пример успешного проектного менеджмента, способного комплексно решать проблемы и улучшать качество жизни населения.

ИСТОЧНИК KP.RU