Человек погиб в столкновении грузовика и «девятки» на Ставрополье
Автомобиль весь искорежен
Фото: УИГБДД по СК
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16 августа человек погиб в Левокумском районе при столкновении грузовика с легковушкой. Водитель «ВАЗ-21093» развил высокую скорость, не смог вовремя среагировать и вписался в едущий впереди автомобиль «МАН» с цистерной.
Один пассажир легковушки погиб сразу, второй пассажир и водитель в реанимации. Полицейские вынули из искореженного авто водительские права — 35-летний водитель «девятки», оказалось, больше 20 раз привлекался за различные нарушения ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU