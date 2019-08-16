Человек погиб в столкновении грузовика и «девятки» на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:07 2019-08-16T14:08:40+03:00

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16 августа человек погиб в Левокумском районе при столкновении грузовика с легковушкой. Водитель «ВАЗ-21093» развил высокую скорость, не смог вовремя среагировать и вписался в едущий впереди автомобиль «МАН» с цистерной.

Один пассажир легковушки погиб сразу, второй пассажир и водитель в реанимации. Полицейские вынули из искореженного авто водительские права — 35-летний водитель «девятки», оказалось, больше 20 раз привлекался за различные нарушения ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU