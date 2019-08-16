2019-08-16T14:29:55+03:00
Происшествия

Уроженца Чечни осудили за оправдание нападения на православный храм в Грозном

Ему дали 2,5 года колонии
Антон ШАПОВАЛОВ
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Ростовский окружной военный суд признал вину уроженца Чечни Амадова в том, что он публично оправдывал действия террористов. Молодой человек в социальных сетях поддерживал земляков, которые пошли убивать православных прихожан. За это он получил два с половиной года тюрьмы, передает пресс-служба суда.

Через пару часов после того, как стало известно об инциденте, житель Шалинского района писал в социальных сетях, что «лучшие уходят». Ему предъявили обвинения по второй части 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Напомним, в мае 2018 года четверо человек напали на храм Михаила Архангела в Грозном. В итоге погибло два сотрудника МВД и один посетитель. На теле убитых находили десятки колотых ран. Еще два полицейских и один прохожий пострадали. Все нападавшие оказались студентами медицинского университета, они не примкнули ни к одной террористической организации. Следователи недавно рассказали обо всех подробностях происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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