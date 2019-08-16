Уроженца Чечни осудили за оправдание нападения на православный храм в Грозном

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-16T14:29:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Ростовский окружной военный суд признал вину уроженца Чечни Амадова в том, что он публично оправдывал действия террористов. Молодой человек в социальных сетях поддерживал земляков, которые пошли убивать православных прихожан. За это он получил два с половиной года тюрьмы, передает пресс-служба суда.

Через пару часов после того, как стало известно об инциденте, житель Шалинского района писал в социальных сетях, что «лучшие уходят». Ему предъявили обвинения по второй части 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Напомним, в мае 2018 года четверо человек напали на храм Михаила Архангела в Грозном. В итоге погибло два сотрудника МВД и один посетитель. На теле убитых находили десятки колотых ран. Еще два полицейских и один прохожий пострадали. Все нападавшие оказались студентами медицинского университета, они не примкнули ни к одной террористической организации. Следователи недавно рассказали обо всех подробностях происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Грозном боевики напали на православный храм

Погибли двое полицейских и прихожанин [видео с места ЧП] (подробности)

Ружье в чехле от гитары, гранаты - по карманам: как студенты устроили джихад в храме Грозного

Следственный комитет завершил расследование трагичной гибели православных прихожан в Чечне (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU