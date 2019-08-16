За шпионское снаряжение жителя Чечни задержали прямо около почты

СЕГОДНЯ 16:09 2019-08-16T16:09:33+03:00

Ему грозит тюремный срок или крупный штраф

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Следственный комитет по Чечне открыл уголовное дело против 28-летнего жителя Шали. Ему инкриминируют 138.1 статью УК РФ (незаконный оборот приборов, предназначенных для негласного получения информации), передает пресс-служба ведомства.

Как уверяют следователи, задержанный заказал через интернет камеру скрытого наблюдения с возможностью записывать звук. Когда молодой человек пришел на почту забирать заказ, его задержали.

Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо четыре года тюрьмы, либо принудительные работы в течение четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU