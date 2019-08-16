Жена Павла Мамаева приехала к "Синтоловому качку"

СЕГОДНЯ 19:56 2019-08-16T19:59:26+03:00

И потрогала его "базуки"

Изменить размер текста: A A

Супруга оскандалившегося уже бывшего футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана приехала в гости к Кириллу Терешину. На камеру приятель "Синтолового качка" записал их встречу и то, как девушка щупает легендарные "базуки":

Жена попавшего в тюрьму футболиста Павла Мамаева приехала к Кириллу Терешину.

- Красивые? Влюбилась в его "банки"? - спрашивают у Мамаевой.

- Нет. Мне его жалко. Кстати, не хотите потрогать? Это пипец! - отвечает она.

"Синтоловый качек" потом шутит, что после операции будет играть с Мамаевым, который, напомним, за потасовку сидит сейчас за решеткой.

- Возьмет муж играть? - вновь звучит голос за кадром.

- Главное, чтобы после операции с руками разобрались. - говорит Алана.

- Главное, потом с жизнью разобраться, - поправляет Мамаеву оператор.

Напомним, ранее жена Павла предложила помочь фрику избавиться от рук-базук.

ИСТОЧНИК KP.RU