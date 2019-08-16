Жена Павла Мамаева приехала к "Синтоловому качку"
Супруга оскандалившегося уже бывшего футболиста "Краснодара" Павла Мамаева Алана приехала в гости к Кириллу Терешину. На камеру приятель "Синтолового качка" записал их встречу и то, как девушка щупает легендарные "базуки":
Жена попавшего в тюрьму футболиста Павла Мамаева приехала к Кириллу Терешину.
- Красивые? Влюбилась в его "банки"? - спрашивают у Мамаевой.
- Нет. Мне его жалко. Кстати, не хотите потрогать? Это пипец! - отвечает она.
"Синтоловый качек" потом шутит, что после операции будет играть с Мамаевым, который, напомним, за потасовку сидит сейчас за решеткой.
- Возьмет муж играть? - вновь звучит голос за кадром.
- Главное, чтобы после операции с руками разобрались. - говорит Алана.
- Главное, потом с жизнью разобраться, - поправляет Мамаеву оператор.
Напомним, ранее жена Павла предложила помочь фрику избавиться от рук-базук.
ИСТОЧНИК KP.RU
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