Кадыров прокомментировал "нечестный" матч "Ахмата" и "Зенита"

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-18T11:51:39+03:00

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- Матч между командами "Ахмат" и "Зенит" завершился с нулевым ничейным счетом. Практически весь матч "Ахмат" играл в меньшинстве после удаления Уциева. По мнению специалистов очень спорное удаление. "Зенит" - сильный соперник, но наши ребята хорошо сыграли в обороне, - прокомментировал Кадыров на своей странице в Twitter игру, результаты которой сильно не устроили представителей "Зенита.

А дело в том, что арбитр Алексей Матюнин принял несколько резонансных решений, включая пару незасчитанных голов в ворота грозненского клуба, из-за чего матч некоторые посчитали "нечестным".

Это при том, что играл "Ахмат" в меньшинстве, потому что уже на 7-й минуте их защитника Ризвана Уциева удалили с поля.

ИСТОЧНИК KP.RU