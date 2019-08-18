2019-08-18T13:13:33+03:00
Происшествия

В Дагестане руку пекаря перемололо в тестомешалке

Доктора собрали ее по кусочкам
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Минзрав РДФото: Минзрав РД
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В пекарне Дагестана женщине затянуло руку в работающую тестомешалку. При каких обстоятельствах - только предстоит выяснить. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе Министерства здравоохранения республики, врачи Хасавюртовской ЦГБ буквально по кусочкам собрали конечность.

- Была сшита лучевая артерия с восстановлением кровотока в конечности, сломанные кости зафиксированы аппаратом Илизарова. Благодаря слаженным действиям медиков женщине удалось спасти руку. Для дальнейшего восстановления пациентка переведена в Республиканский центр травматологии и ортопедии, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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