2019-08-18T16:00:24+03:00
Экономика

Промышленный лов кильки хотят восстановить в Дагестане

Добычу прекратили еще в 1990-х годах
Евгения СОКОРЕВА
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Каспийскую кильку как в былые 1990-е года хотят снова отлавливать в Дагестане. С предложением вернуть промышленную добычу выступили республиканские власти.

Как уточняет глава региона Владимир Васильев, рыбу готовы закупать в Минобороны страны.

По оценке экспертов минприроды Дагестана, республика обладает самым большим запасом кильки в России. При этом из рекомендуемых к отлову почти 100 тысяч тонн рыбы сейчас вылавливается всего 1,2 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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