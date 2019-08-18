Промышленный лов кильки хотят восстановить в Дагестане
Добычу прекратили еще в 1990-х годах
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Каспийскую кильку как в былые 1990-е года хотят снова отлавливать в Дагестане. С предложением вернуть промышленную добычу выступили республиканские власти.
Как уточняет глава региона Владимир Васильев, рыбу готовы закупать в Минобороны страны.
По оценке экспертов минприроды Дагестана, республика обладает самым большим запасом кильки в России. При этом из рекомендуемых к отлову почти 100 тысяч тонн рыбы сейчас вылавливается всего 1,2 тысячи.
ИСТОЧНИК KP.RU