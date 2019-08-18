2019-08-18T16:31:53+03:00
Происшествия

Чеченцы помогают искать утонувшего в КЧР парня

Молаев Шамиль не справился с сильным течением
Евгения СОКОРЕВА
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В Карачаево-Черкесии к поискам утонувшего в реке Кубань Молаева Шамиля подключились его земляки из Чечни. Парня объявили в розыск как пропавшего без вести. Потом выяснилось, что он купался в реке, не справился с течением из-за судорог и ушел под воду. Со вчерашнего дня Шамиля пытаются отыскать волонтеры. Пока безуспешно. Особые приметы: на правой ноге большое родимое пятно, рост 189.

ИСТОЧНИК KP.RU

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