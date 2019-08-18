Разбойное нападение произошло на пляже Дагестана
Преступника поймали
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В Дагестане на пляже "Прибой" 35-летний мужчина с применением угрожающего здоровью и жизни насилия украл у отдыхающей 23-летней девушки телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Преступника поймали.
- Ввиду предъявленных доказательств вины подозреваемый в содеянном сознался, - говорят в МВД республики. - Следствие проверяет причастность подозреваемого к совершенным аналогичным преступлениям.
Готовится возбуждение уголовного дела по статье "грабеж".
ИСТОЧНИК KP.RU