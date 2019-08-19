2019-08-19T00:30:53+03:00
Политика

Кадыров объяснил, почему его отец не сразу решился на вхождение Чечни в состав России

Первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров хотел обсудить этот вопрос с народом
Анна ЕГОРОВА
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Рамзан Кадыров поделился воспоминаниями о своем отце. Фото: vk.com/ramzanРамзан Кадыров поделился воспоминаниями о своем отце. Фото: vk.com/ramzan
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, на каких условиях республика присоединилась к Российской Федерации. Его отец Ахмат-Хаджи Кадыров, первый президент ЧР, сначала отказался подписать соглашение. Кадыров-старший сообщил главе РФ Владимиру Путину, что он не имеет права принимать такое решение самостоятельно.

- Отец все решения согласовывал с народом, родом и семьей. Он сказал, что должен спросить это у своего народа. И если тот проголосует за эту бумагу, скажет: «Да, мы часть России», тогда я ее подпишу, - объяснил позицию отца Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, размещенном на канале On TV в Youtube.

Ранее глава Чечни рассказал, чего он по-настоящему боится.

СПРАВКА «КП НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ»

Референдум в Чечне состоялся 23 марта 2003 года. На него были вынесены вопрос о принятии новой Конституции республики после окончания боевых действий и возвращения ЧР в правовое пространство России, а также проекты законов о выборах главы региона и местного парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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