2019-08-18T22:18:03+03:00
Общество

Рамзан Кадыров признался, чего боится

Чеченский лидер заговорил о страхах во время интервью про имама Шамиля
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: личная страница героя публикации в соцсетиФото: личная страница героя публикации в соцсети
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В разговоре с журналистом Русланом Курбановым Кадыров поделился, что боится лишь одного:

- Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь, - сказал глава Чечни.

Размещенное на YouTube-канале "On TV" интервью автор посвятил нашумевшему скандалу вокруг исторической роли имама Шамиля для чеченского народа.

Ранее в СМИ разместили оценку Рамзана Кадырова, обвинившего Шамиля в принуждении чеченцев воевать против Российской Империи. Чье мнение сильно задело жителей Дагестана, ополчившихся в соцсетях против чеченского лидера. Глава республики потом объяснил, что слова переврали журналисты.

В этом же интервью на YouTube глава республики рассказал, кого считает врагами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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