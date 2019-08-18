Рамзан Кадыров признался, чего боится

СЕГОДНЯ 22:18 2019-08-18T22:18:03+03:00

Чеченский лидер заговорил о страхах во время интервью про имама Шамиля

Изменить размер текста: A A

В разговоре с журналистом Русланом Курбановым Кадыров поделился, что боится лишь одного:

- Я боюсь потерять совесть, честь, достоинство. Ничего остального я не боюсь, - сказал глава Чечни.

Размещенное на YouTube-канале "On TV" интервью автор посвятил нашумевшему скандалу вокруг исторической роли имама Шамиля для чеченского народа.

Ранее в СМИ разместили оценку Рамзана Кадырова, обвинившего Шамиля в принуждении чеченцев воевать против Российской Империи. Чье мнение сильно задело жителей Дагестана, ополчившихся в соцсетях против чеченского лидера. Глава республики потом объяснил, что слова переврали журналисты.

В этом же интервью на YouTube глава республики рассказал, кого считает врагами.

ИСТОЧНИК KP.RU