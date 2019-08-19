2019-08-19T10:51:34+03:00
Происшествия

В Дагестане мужчина подстрелил своих односельчан

Конфликт произошел в магазине
Антон ШАПОВАЛОВ
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В воскресенье, в десять вечера, 36-летний житель села Дылым Казбековского района подошел к своим знакомым, которым 29 и 39 лет. В разговоре у них завязался конфликт. Чтобы выяснить отношения, они вышли из магазина на территорию больницы.

- Там, в ходе разросшегося конфликта, 36-летний мужчина достал пистолет и произвел несколько выстрелов, ранив одного в руку, другого в бедро, - сказано в сообщении ведомства.

Полицейские изъяли с места происшествия несколько гильз, виновник убеждал. Сотрудники МВД пытаются задержать его, пострадавших доставили в больницу

ИСТОЧНИК KP.RU

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