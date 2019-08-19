На сколько литров бензина хватает зарплат жителей СКФО

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-19T10:54:35+03:00

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В каких регионах России люди могут позволить себе больше бензина, подсчитали эксперты «Риа Рейтинга». Как всегда, впереди планеты всей Ямало-Ненецкий округ, Москва и Ненецкий автономный округ.

Специалисты определяли доступность бензина для населения разделив среднемесячную зарплату в регионе на местную цену бензина по состоянию на конец июля.

Северный Кавказ оказался в числе отстающих. Здесь и цены на бензин выше, чем в среднем по стране, и зарплаты низкие. Так, жители Дагестана могут позволить себе 514 литров АИ-92, КЧР — 520, КБР — 525 , Северной Осетии— 556, Чечни — 558.

Жители Ставропольского края шикуют больше всех в СКФО — 589 литров бензина доступно на среднюю зарплату ставропольца. С начала года цена на бензин в регионе повысилась на 2,2% и составила 43,85 руб. Для сравнения у лидеров рейтинга АИ-92 стоит 40,84 руб за литр.

ИСТОЧНИК KP.RU