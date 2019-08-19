За возвращение камней с печатью имама Шамиля в Дагестане дадут вознаграждение

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-19T11:12:32+03:00

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В соцсетях местные жители Дагестана возмущены вандализмом со стороны приезжих. Как пишут в популярных республиканских сообществах в Instagram, речь про памятники Гунибского района, где "за три года разворовали Гамсутль". Недавно там украли и камни, как утверждают дагестанцы, с печатью имама Шамиля.

- Одни стены остались и лишь те, на которые приезжают смотреть туристы. Обидно, что приезжие могут просто так забрать все ценное с подобных мест и ни администрация, ни те, кто должны этим заниматься, ничего толком не делают. Нет у нас туризма. Скоро уже не на что будет смотреть, - убиваются местные.

Похитителей просят вернуть реликвию. Одно из кафе Махачкалы даже предложило вознаграждение в 50 тысяч рублей.

Дагестанский аул Гамсутль, кстати, с недавних пор стал "призраком", где никто не живет. От чего поток туристов только кратно увеличился. Места при этом от варвартсва никем не охраняются. А служащие украшениями резные камни на воротах и стенах очень дорогие.

ИСТОЧНИК KP.RU