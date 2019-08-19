2019-08-19T11:35:32+03:00
Происшествия

Пятеро пострадали в столкновении с «ГАЗелью» под Пятигорском

Машина вписалась в легковушку при повороте
Полина ШАПОШНИКОВА
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Под Пятигорском 18 августа столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль: 5 человек пострадали. Предположительно, водитель «ГАЗели» не пропустил«ВАЗ-21140» и столкнулся с ним при повороте налево. Тяжелые травмы получили оба водителя и три пассажира «четырнадцатой».

Рулил «ГАЗелью» 51-летний мужчина, не отличавшийся страстью к нарушению ПДД. Зато 24-летний водитель легковушки около 20 раз был пойман на нарушениях на дороге. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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