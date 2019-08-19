Серийного вора велосипедов поймали в Минводах

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-19T11:41:21+03:00

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На серийного вора велосипедов заявили несколько жителей Минвод. Двухколесных люди парковали в подъездах, а злоумышленник этим пользовался. Подозреваемым оказался не раз судимый 42-летний житель села Прикумского.

В отделении мужчина во всем сознался. Он пояснил, что продавал велосипеды. Сумма ущерба превысила 30 тысяч рублей. Каким-то велосипедовладельцам повезло больше — их транспорт воришка еще не успел продать. Возбуждено 5 уголовных дел о краже. Позже их соединят в одно производство, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU