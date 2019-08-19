В Дагестане пожилой педофил напал на 8-летнего мальчика
В Дагестане 58-летний мужчина подозревается в педофилии. Он домогался до 8-летнего мальчика.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по республике, в полицию обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что неизвестный подошёл к её мальчику на улице и склонял к разврату.
Полицейским удалось быстро найти подозреваемого. Педофилом мог оказаться пожилой 58-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего». Суд арестовал подозреваемого на 2 месяца.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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