2019-08-19T11:43:31+03:00
Происшествия

В Дагестане пожилой педофил напал на 8-летнего мальчика

Подозреваемого уже задержали
Андрей ЗОБОВ
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В Дагестане 58-летний мужчина подозревается в педофилии. Он домогался до 8-летнего мальчика.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главного управления МВД по республике, в полицию обратилась мать ребёнка. Она рассказала, что неизвестный подошёл к её мальчику на улице и склонял к разврату.

Полицейским удалось быстро найти подозреваемого. Педофилом мог оказаться пожилой 58-летний мужчина. Против него возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего». Суд арестовал подозреваемого на 2 месяца.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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