Ставрополец хотел натравить полицию на нелюбимого коллегу

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-19T11:53:30+03:00

Но не смог составить простейшую логическую цепочку и сам стал фигурантом уголовного дела

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В Кировском округе за ложный донос возбуждено уголовное дело на 30-летнего жителя станицы Старопавловской. Он сообщил в полицию, что из его шкафчика на работе неизвестный похитил деньги. Но доследственная проверка показала, что информация не соответствовала действительности.

Мужчина признался, что хотел отомстить коллеге, с которым они враждовали. Только он не учел что того в день «кражи» не было на работе. Теперь за ложный донос по УК РФ ответит сам заявитель, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU