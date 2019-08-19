Ставрополец хотел натравить полицию на нелюбимого коллегу
Но не смог составить простейшую логическую цепочку и сам стал фигурантом уголовного дела
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В Кировском округе за ложный донос возбуждено уголовное дело на 30-летнего жителя станицы Старопавловской. Он сообщил в полицию, что из его шкафчика на работе неизвестный похитил деньги. Но доследственная проверка показала, что информация не соответствовала действительности.
Мужчина признался, что хотел отомстить коллеге, с которым они враждовали. Только он не учел что того в день «кражи» не было на работе. Теперь за ложный донос по УК РФ ответит сам заявитель, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU