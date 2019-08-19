2019-08-19T12:04:29+03:00
Происшествия

Конекрад на Ставрополье забил чужую лошадь и продал на мясо

Хозяин оценил лошадь в 180 тысяч рублей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Владелец фермы в Кочубеевском районе сообщил, что у него пропали лошади. Сотрудники угрозыска установили подозреваемого — 49-летний житель соседнего региона и раньше имел проблемы с законом.

В отделении полиции мужчина признался в преступлении, рассказав, что ночью проник на территорию хозяйства и увел 4 лошадей. Животные находились у него дома. Одну лошадь конекрад забил и продал на мясо. Ущерб потянул на 180 тысяч рублей. Оставшихся животных вернули владельцу, материальный ущерб ему также возмещен.

Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемый дожидается расплаты за решеткой, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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