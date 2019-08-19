Конекрад на Ставрополье забил чужую лошадь и продал на мясо
Владелец фермы в Кочубеевском районе сообщил, что у него пропали лошади. Сотрудники угрозыска установили подозреваемого — 49-летний житель соседнего региона и раньше имел проблемы с законом.
В отделении полиции мужчина признался в преступлении, рассказав, что ночью проник на территорию хозяйства и увел 4 лошадей. Животные находились у него дома. Одну лошадь конекрад забил и продал на мясо. Ущерб потянул на 180 тысяч рублей. Оставшихся животных вернули владельцу, материальный ущерб ему также возмещен.
Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемый дожидается расплаты за решеткой, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU