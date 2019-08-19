2019-08-19T12:26:52+03:00
Происшествия

Ставрополец похитил электричество у целого поселка

Мужчина несколько месяцев упорно снимал провод линии электропередач и прятал его в озеро
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кировском округе мужчина похитил провод резервной линии электропередач, обеспечивающий бесперебойную работу предприятий в поселке Комсомолец. 39-летний ранее судимый местный житель стал подозреваемым.

Полицейским он рассказал, как несколько месяцев по частям снимал провод и прятал его озере. Он дождался когда электроснабжение в поселке полностью восстановят и только потом сдал на металлолом 2,5 км провода. Ущерб превысил 82 тысячи рублей.

За разрушение объекта жизнеобеспечения мужчине предстоит ответить , сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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