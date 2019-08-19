21 тополь на полмиллиона уничтожил бизнесмен на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-19T12:42:07+03:00

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В Красногвардейском районе были незаконно уничтожены деревья ценных пород. Оказалось, что 31-летний бизнесмен из соседнего региона спилил 21 тополь в лесу. Сумма ущерба составило около полумиллиона рублей. Признавшись в преступлении, мужчина пояснил, что деревья ему понадобились для переработки и продажи. Древесина, бензопила и транспорт изъяты. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU