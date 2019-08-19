Четверо россиян погибли и пострадали в Дубае

СЕГОДНЯ 13:39 2019-08-19T13:41:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Россияне, отправившихся в паломнический тур через Дубай, погибли и пострадали в аварии на обратной дороге. Автобус с возвращавшимися из хаджа (посещение священных мест в Мекке и её окрестностях) попал в аварию — об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в хадж-компании «Марва-тур».

— Автобус с нашими людьми возвращался в Дубай после совершения хаджа. Люди ехали в аэропорт, чтобы вернуться на Родину. Но произошла трагедия — одна женщина погибла на месте, ещё двое госпитализированы. Четвёртая пострадавшая с незначительной травмой руки отказалась ложиться в больницу, — рассказали в компании.

При этом виновником ДТП однозначно оказался водитель протаранившей автобус фуры.

— Автобус с паломниками ехал с остановками. И во время одной из них в него просто въехал другой автомобиль. Огромная трагедия, — резюмировали в компании «Марва-тур».

СПРАВКА «КП»

Хадж — паломничество, связанное с посещением Мекки (Масджид аль-Харам) и ее окрестностей (гора Арафат, долины Муздалифа и Мина) в определённое время. Хадж является пятым столпом ислама. Хадж в 2018 году пройдет с 19 по 24 августа. Ожидается, что к Мекке в этом году направятся более 3 миллионов паломников со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU