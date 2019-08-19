2019-08-19T14:48:44+03:00
Общество

Видео: Рамзан Кадыров рассказал, как сжигать шесть тысяч калорий за одно занятие

Он пробежал 25 километров
Антон ШАПОВАЛОВ
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Рамзан Кадыров чудесным образом сжег шесть тысяч калорий за одно занятиеРамзан Кадыров чудесным образом сжег шесть тысяч калорий за одно занятиеФото: СОЦСЕТИ
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Глава Чечни Рамзан Кадыров часто выкладывает видеоролики, которые не связаны с его политической деятельность. Теперь он показал молодежи, как надо трудиться на тренажерах. Ролик он опубликовал на своей странице во ВКонтакте.

- Им казалось, что физическая культура и спортом являются отдыхом, не требуют каких-либо нагрузок. Нет, это тяжёлый труд. Но результаты стоят того, чтобы каждый день посещать тренажёрный зал, - написал Кадыров.

Также он отметил, что занимается спортом регулярно. Причем у политика есть строгий график, который Кадыров пытается выполнять беспрекословно.

- Хочу показать всего лишь одну тренировку. Дистанция - 25 км, сожженых калорий - 6041 ! Теперь поинтересуйтесь, сколько энергии нужно потратить, чтобы сжечь шесть тыс калорий. И это не всё. Вслед за пробежкой выполнил комплекс упражнений на укрепление различных групп мышц, - поделился глава республики.

Кадыров пробегает 25 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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