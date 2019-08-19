В Ингушетии Прокуратура хочет закрыть две школы

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-19T15:17:30+03:00

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Малгобекская городская Прокуратура обратилась в суд, требуя временно закрыть две школы в самом городе и селе Сагопши. В учреждениях нашли нарушения комплексной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

- Установлено, что указанные общеобразовательные учреждения с сентября 2016 и 2018 годов осуществляют образовательную деятельность в отсутствие лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, - сказано в сообщении.

Аккредитацию школам не выдают потому, что Роспотребнадзор и МЧС выявил нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU