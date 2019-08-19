Дети разрисовали краской папину машину в КБР

СЕГОДНЯ 17:07 2019-08-19T17:08:20+03:00

Над роликом смеется вся республика [видео]

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В Кабардино-Балкарии дети расписали гуашью черную "Гранту" папы. Творческий процесс попал на видео:

Пока отец спит. Дочки разрисовывают папину "Гранту".

- Пока папа спит, - комментируют за кадром сюрприз для автовладельца.

Ролик выложили во всех популярных республиканских сообществах в Instagram. Подписчиков, в большинстве, запись позабавила:

- Класс! Представляете, если на такой машине в город выехать, скольким людям это поднимет настроение! Детишки, вы молодцы, мне понравилось.

Но некоторые всерьез переживают за отца:

- Представляю его лицо, - пишут жители КБР. - Папа жив?

ИСТОЧНИК KP.RU