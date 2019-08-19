Дети разрисовали краской папину машину в КБР
Над роликом смеется вся республика [видео]
Скрин-фото: видео из соцсети
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В Кабардино-Балкарии дети расписали гуашью черную "Гранту" папы. Творческий процесс попал на видео:
Пока отец спит. Дочки разрисовывают папину "Гранту".
- Пока папа спит, - комментируют за кадром сюрприз для автовладельца.
Ролик выложили во всех популярных республиканских сообществах в Instagram. Подписчиков, в большинстве, запись позабавила:
- Класс! Представляете, если на такой машине в город выехать, скольким людям это поднимет настроение! Детишки, вы молодцы, мне понравилось.
Но некоторые всерьез переживают за отца:
- Представляю его лицо, - пишут жители КБР. - Папа жив?
ИСТОЧНИК KP.RU