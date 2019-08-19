Ролик с наглым таксистом в Ставрополе посмотрели 6 тысяч раз

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-19T17:14:28+03:00

Изменить размер текста: A A

6 тысяч просмотров за 2 часа набрал в Интернете ролик с видеоргистратора, в котором водитель в Ставрополе грубо нарушает правила. Перед зеброй таксист перестраивается через две полосы. Возмущенные комментаторы заявляют, что правила на дорогах часто нарушают именно перевозчики.

«Ну проморгал поворот или передумал, проедь вперёд и развернись, где положено и без риска для остальных водителей! Зачем так наглеть!», — приводит слова одного из водителей «Победа 26».

Таксист в Ставрополе грубо нарушает ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU