Ролик с наглым таксистом в Ставрополе посмотрели 6 тысяч раз
Он грубо нарушил ПДД у пешеходного перехода
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6 тысяч просмотров за 2 часа набрал в Интернете ролик с видеоргистратора, в котором водитель в Ставрополе грубо нарушает правила. Перед зеброй таксист перестраивается через две полосы. Возмущенные комментаторы заявляют, что правила на дорогах часто нарушают именно перевозчики.
«Ну проморгал поворот или передумал, проедь вперёд и развернись, где положено и без риска для остальных водителей! Зачем так наглеть!», — приводит слова одного из водителей «Победа 26».
Таксист в Ставрополе грубо нарушает ПДД.
ИСТОЧНИК KP.RU