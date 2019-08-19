2019-08-19T17:50:38+03:00
Общество

"Синтоловый качок" стирает последние следы отношений с экс-участницей "Дома 2"

Это произойдет через месяц
Антон ШАПОВАЛОВ
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"Синтоловый качок" стирает последние следы отношений с экс-участницей "Дома 2""Синтоловый качок" стирает последние следы отношений с экс-участницей "Дома 2"Фото: СОЦСЕТИ
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Кирилл Терешин, более известный как "Синтоловый качок", объявил, что вскоре полностью завяжет с бывшей участницей "Дома 2" Олесей Малибу. Для этого он пошел на дорогостоящую операцию по удалению татуировки на груди.

- Олеся Малибу, ты пропадаешь из моей жизни как вот это тату, - сказал "Синтоловый качок" и в следующей сториз звал всех девушек к себе, объявляя, что "сегодня его день", и держа в руках какую-то бутылку с алкоголем.

Теперь же Терешину придется ждать месяц, чтобы сделать заключительную третью операцию. Тогда пигмент выйдет из кожи, и Малибу все-таки исчезнет из жизни фрика.

"Руки-Базуки" - об удалении татуировки.

Какова реакция его бывшей пассии на это решение - не известно, но вполне понятно. Ранее она вновь рассказал правду про сбор средств, который хочет "Руки-Базуки" для удаления синтола, и сообщила о том, как у них сейчас складываются отношения.

- За последнее время он на меня обиделся. Якобы я его сдала, рассказала всю правду. А я просто откровенный человек, я не люблю ложь. [...] Почему обычные граждане должны скидывать последние деньги Терешину на квартиру, когда есть сотни больных детей, которые нуждаются в помощи, - заявила Малибу.

Как ранее отмечала девушка, татуировку он сделал в знак примирения после скандала с ней.

Малибу - о сборе средств "Синтоловым качком".

ИСТОЧНИК KP.RU

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