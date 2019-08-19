Дело экс-главы пятигорского Газпрома передано в суд

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-19T17:51:41+03:00

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В суд передано уголовное дело экс-гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск" Аркадия Деревянко, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд рублей. Дело будет рассмотрено в Пятигорском городском суде.

С марта 2013 по май 2015 он представлял в ФНС декларации с ложными сведениями об объемах и стоимости проданного газа, незаконно возмещал деньги от налога на добавленную стоимость. Таким образом он «обидел» казну страны больше чем на 1 млрд рублей, который потратил на коммерческую деятельность общества. В ходе следствия причиненный ущерб восполнен.

ИСТОЧНИК KP.RU