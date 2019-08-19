Следователи заинтересовались гибелью 2-летнего ребёнка на Ставрополье
Следователи краевого СК заинтересовались обстоятельствами смерти 2-летнего ребёнка на реке Подкумок в Пятигорске.
— Трагедия произошла днём 19 августа. Несмотря на то, что с мальчиком были мама и брат, он упал в воду. Течение стало уносить малыша. К несчастью, когда его удалось вытащить, младенец уже не дышал, — сообщили в следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.
Оказалось, что вместе с мальчиком в воду упал его трёхлетний брат. Ему повезло больше — он жив. Но, вкупе, это означает, что речь могла идти о преступной халатности матери.
Следователь осмотрел место происшествия. Теперь дело за судмедэкспертами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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