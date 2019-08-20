2019-08-20T09:03:41+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный водитель «Гранты» переломал ребра

Ранее мужчина был лишен прав за нетрезвую езду
Полина ШАПОШНИКОВА
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Водитель без прав поздно ночью 20 августа перевернулся в Георгиевском округе. Мужчина за рулем «Лады Гранты» развил такую скорость, что не смог контролировать машину, выехал за проезжую часть, где транспорт перевернуло. 28-летний водитель переломал ребра и руку, травмировал голову. По всем признакам мужчина был пьян.

Этот год у водителя прошел под эгидой нарушения скоростного режима. А за нетрезвое вождение его вообще лишили прав. Идет проверка, составлен административный протокол, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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