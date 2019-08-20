2019-08-20T09:17:09+03:00
Происшествия

Брат принял удар на себя: в Предгорном районе водитель сбил пешеходов

Они переходили дорогу по «зебре»
Полина ШАПОШНИКОВА
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Брата с несовершеннолетней сестрой сбили на пешеходном переходе в Предгорном районе. 19 августа они переходили дорогу станицы Ессентукской, когда водитель «М-21412» не был расположен притормаживать. 30-летний мужчина принял удар на себя, его госпитализировали с открытым переломом ноги, сестра отделалась ссадинами. 62-летний водитель не числится в злостных нарушителях ПДД. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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