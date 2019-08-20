2019-08-20T09:24:49+03:00
Происшествия

Трактор с грузовиком столкнулись на Ставрополье

Водитель сельхозмашины ранен
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

Человек ранен в столкновении трактора и большегруза в Буденновском районе. 19 августа около 10 утра водитель трактора «Белаурс» обкашивал траву вдоль обочины. При выезде на трассу он столкнулся в едущий прямо в попутном направлении грузовик «Вольво». От удара фуру снесло с дороги, а трактор перевернулся.

Водитель сельхозтехники 52-летний мужчина получил травму головы и конечностей. Он был трезв, в нарушителях не числится. Идет проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Чеченский халк" развлекается в Санкт-Петербурге как у себя дома
Экс-полицейские Пятигорска сделали из женщины сутенёршу
Ставрополь попал в топ-20 по качеству работы коммунальщиков
75-летний ставрополец спонсировал мошенников
Женщина на Ставрополье жила с 8 мигрантами
Ставрополец с душой гангстера смастерил пистолет и патроны
Предупреждение об аномальной жаре объявлено на Ставрополье
"Я попал в рай": о жизни "Синтолового качка" сняли мультфильм
Банк УРАЛСИБ включен в программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
"А вы чем занимаетесь?": Василий Уткин заступился за Хабиба Нурмагомедова
Жители Северного Кавказа тратят на еду больше половины своей зарплаты
Четвертый выезд из Михайловска закончат в ноябре
Брат принял удар на себя: в Предгорном районе водитель сбил пешеходов
На Ставрополье пьяный водитель «Гранты» переломал ребра
Следователи заинтересовались гибелью 2-летнего ребёнка на Ставрополье
На Ставрополье произошло землетрясение
Дело экс-главы пятигорского Газпрома передано в суд
"Синтоловый качок" стирает последние следы отношений с экс-участницей "Дома 2"
В новом учебном году минераловодские школы примут около 15 тысяч учеников
Ролик с наглым таксистом в Ставрополе посмотрели 6 тысяч раз
Дети разрисовали краской папину машину в КБР
Похищенного дагестанца нашли в отделе полиции с гранатой и пистолетом
Малыш 2 лет утонул в Пятигорске