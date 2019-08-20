Трактор с грузовиком столкнулись на Ставрополье
Водитель сельхозмашины ранен
Фото: УИГБДД по СК
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Человек ранен в столкновении трактора и большегруза в Буденновском районе. 19 августа около 10 утра водитель трактора «Белаурс» обкашивал траву вдоль обочины. При выезде на трассу он столкнулся в едущий прямо в попутном направлении грузовик «Вольво». От удара фуру снесло с дороги, а трактор перевернулся.
Водитель сельхозтехники 52-летний мужчина получил травму головы и конечностей. Он был трезв, в нарушителях не числится. Идет проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU