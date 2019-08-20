2019-08-20T09:34:15+03:00
Общество

Жители Северного Кавказа тратят на еду больше половины своей зарплаты

В первую очередь это связано с большим числом детей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Больше половины расходов жителей Ингушетии и Дагестана идут на еду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Так, в Ингушетии и Дагестане 57,9 и 53,8 процентов зарплаты уходят на продукты, тогда как в среднем по России на пищу тратят только 30 процентов заработка. Во всем виноваты три фактора: низкая зарплата, состав семьи и территориальные обычаи, уверены эксперты.

В случае с республиками Северного Кавказа применимы все три фактора. В Ингушетии на тысячу женщин приходится 3760 детей, то есть по три-четыре ребенка на семью. В Дагестане такая же картина.

Кроме этого, сильно повлияли на ситуацию и религиозные обычаи: мусульмане Кавказа не могут заменить дорогостоящую баранину на более дешевую свинину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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