2019-08-20T09:53:32+03:00
Общество

"А вы чем занимаетесь?": Василий Уткин заступился за Хабиба Нурмагомедова

Боец посоветовал Черчесову взять в сборную своего земляка
Антон ШАПОВАЛОВ
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Василий Уткин заступился за Хабиба НурмагомедоваВасилий Уткин заступился за Хабиба НурмагомедоваФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Известный спортивный журналист Василий Уткин встал на защиту Хабиба Нурмагомедова, которого стали критиковать за вмешательство в другой вид спорта и проталкивание своих земляков. После прекрасной игры молодого футболиста Магомеда-Шапи Сулейманова из "Краснодара" боец смешанных единоборств посоветовал тренеру сборной России Станиславу Черкесову взять парня в команду.

- Друзья мои! А вы что, не тем же ли самым занимаетесь? В ежедневном режиме, повсеместно? И газеты, и телевизор со специально приглашенными экспертами постоянно этим занят, - уверяет Уткин.

Кроме этого, журналист сказал, что ему интересно мнение Нурмагомедова. Тем более, он высказывает его в "скромном аккаунте".

- Пусть Хабиб говорит. Мне интересно. Тем более что он это делает так же, как любой болельщик – в своем скромном аккаунте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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