75-летний ставрополец спонсировал мошенников

СЕГОДНЯ 10:53 2019-08-20T10:53:41+03:00

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75-летнего жителя села Солдато-Александровского мошенники обманули как мальчишку.

Неизвестный позвонил пенсионеру и представился сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что мужчине положена компенсация 530 тысяч рублей за некачественные медпрепараты. Собеседник продиктовал номер человека, который занимается оформлением выплат. Пенсионер позвонил и перевел 15 тысяч рублей за оформление документов сначала одному злоумышленнику, затем больше 68 тыс рублей — второму.

Через время мужчина понял, что его обманули и обратился к настоящим полицейским. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU