Экс-полицейские Пятигорска сделали из женщины сутенёршу
Бывшие полицейские в Пятигорске пойдут под суд за должностные преступления.
Сотрудники отдела угрозыска в 2018 году подтолкнули женщину за ежемесячное пособие в 5 тысяч рублей назваться сутенёршей. Они хотели выполнить план по раскрытию преступлений.
- Оперуполномоченный показал женщине массажный салон, где она якобы организовала оказание услуг интимного характера и познакомил ее с персоналом -, рассказали в следственном комитете Ставропольского края.
Когда все необходимые процедуры «знакомства» с местом преступления были закончены, настал момент «диктанта» на бланке явки с повинной. Все материалы приобщили к уголовному делу.
Впоследствии женщина обратилась в управление собственной безопасности краевой полиции. Уголовное преследование было прекращено, настало время экс-полицейских ответить за сфабрикованное дело.
Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU