Экс-полицейские Пятигорска сделали из женщины сутенёршу

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-20T11:24:27+03:00

Она находилась в сложной жизненной ситуации и согласилась стать преступницей

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Бывшие полицейские в Пятигорске пойдут под суд за должностные преступления.

Сотрудники отдела угрозыска в 2018 году подтолкнули женщину за ежемесячное пособие в 5 тысяч рублей назваться сутенёршей. Они хотели выполнить план по раскрытию преступлений.

- Оперуполномоченный показал женщине массажный салон, где она якобы организовала оказание услуг интимного характера и познакомил ее с персоналом -, рассказали в следственном комитете Ставропольского края.

Когда все необходимые процедуры «знакомства» с местом преступления были закончены, настал момент «диктанта» на бланке явки с повинной. Все материалы приобщили к уголовному делу.

Впоследствии женщина обратилась в управление собственной безопасности краевой полиции. Уголовное преследование было прекращено, настало время экс-полицейских ответить за сфабрикованное дело.

Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU