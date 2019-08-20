2019-08-20T11:24:27+03:00
Происшествия

Экс-полицейские Пятигорска сделали из женщины сутенёршу

Она находилась в сложной жизненной ситуации и согласилась стать преступницей
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывшие полицейские в Пятигорске пойдут под суд за должностные преступления.

Сотрудники отдела угрозыска в 2018 году подтолкнули женщину за ежемесячное пособие в 5 тысяч рублей назваться сутенёршей. Они хотели выполнить план по раскрытию преступлений.

- Оперуполномоченный показал женщине массажный салон, где она якобы организовала оказание услуг интимного характера и познакомил ее с персоналом -, рассказали в следственном комитете Ставропольского края.

Когда все необходимые процедуры «знакомства» с местом преступления были закончены, настал момент «диктанта» на бланке явки с повинной. Все материалы приобщили к уголовному делу.

Впоследствии женщина обратилась в управление собственной безопасности краевой полиции. Уголовное преследование было прекращено, настало время экс-полицейских ответить за сфабрикованное дело.

Уголовное дело передано в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всероссийская выставка собак пройдет в Минводах
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
«Ведьму» на Ставрополье посадили на 3 года
10 тысяч жителей Дагестана внезапно остались без света
Свадебный лайфхак: парень из Дагестана приковал наручниками невесту во время бракосочетания
Роскосмос хочет создать центр подготовки астронавтов в СКФО
Пятигорчанина в белой рубашке ищут неделю
Министр экономики Ингушетии хочет уйти с поста спустя два месяца работы
Власти Дагестана будут защищать оскверненное село от туристов
В Невинномысске выделяют землю под гигантский оптово-распределительный центр
Пьяный велосипедист в Изобильненском округе протаранил иномарку
Второй глобальный «Марафон ПДД26» стартует на Ставрополье
На Ставрополье стало больше пожилых молодоженов
Дагестанцы не дождались властей и сами сделали дорогу
В 2019 году изменят схему обращения с отходами на Ставрополье
"Чеченский халк" "распускает ноги" в Санкт-Петербурге
Ставрополь попал в топ-20 по качеству работы коммунальщиков
75-летний ставрополец спонсировал мошенников