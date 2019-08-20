"Чеченский халк" "распускает ноги" в Санкт-Петербурге
В гостях у мажоров в Санкт-Петербурге Асхаб Тамаев снял свое первое видео для подписчиков, на котором, как шутят в сети, "распускает ноги". Прямо на газоне городского парка "Халк" показал свою растяжку и ловкость. В точности как делал это раньше у себя дома в Чечне. Видим в ролике, что юноша ростом 1,8 метра ловко сбивает ногой бутылку на голове у приятеля такого же роста:
"Чеченский халк" задирает ноги в парке Санкт-Петербурга.
- Друзья, Питер и моя вертушка! -
комментирует видео "Чеченский халк".
Многих фанатов Асхаб не удивил и даже опечалил.
- Что-то еще умеешь? - пишут пользователи. - Одно и то же. Надоело.
Хотя некоторые преданно восхищаются трюком:
- С таким весом, наверное, очень тяжело это делать! Красавчик!
Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?
ИСТОЧНИК KP.RU
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