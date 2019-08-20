2019-08-20T12:04:40+03:00
Общество

Дагестанцы не дождались властей и сами сделали дорогу

"Скинулись", кто сколько может, и положили асфальт [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Буйнакске (Дагестан) местные устали ждать, когда власти отремонтируют разбитую дорогу, и сами привели в порядок улицу Зулпукарова. Работы сняли на видео.

Деньги на ремонт собирали сами местные. Кто сколько может. И сбор продолжается, чтобы привести в порядок все дорожное полотно этой улицы. Клали асфальт, как видим, также своими силами.

Жители сами кладут асфальт в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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