2019-08-20T12:15:33+03:00
Общество

На Ставрополье стало больше пожилых молодоженов

А число повторных браков значительно уменьшилось
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставропольском крае основное количество свадеб приходится на август и сентябрь, сообщают в краевом управлении ЗАГС. Узаконить свои отношения в эти месяцы пожелали больше 4 тыс пар. На Ставрополь приходится больше тысячи пар. Самая популярная дата: 19.09.2019, а популярный возраст — 24-27 лет. Кстати, среди молодоженов есть и пары после 55 и даже после 70 лет. Таких смельчаков становится с каждым годом все больше.

80% подавших заявление женятся впервые, на 30% уменьшилось количество повторных браков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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